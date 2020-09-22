لأول مرة.. حرائق الغابات تطال القطب الشمالي
أثرت التغيرات المناخية تأثيرا غير مسبوق على انتشار حرائق الغابات في سيبيريا ومنطقة القطب الشمالي.
أعلن ذلك نائب وزير الموارد الطبيعية ورئيس هيئة الغابات الروسية، سيرغي أونوبريينكو، وقال إن جمهورية ياكوتيا بصفتها أبرد منطقة في كوكبنا شهدت العام الجاري ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فوق الصفر، ما يعتبر رقما قياسيا مطلقا للمنطقة، مع العلم أن درجة الحرارة في الشتاء تنزل هنا أحيانا إلى 62 درجة مئوية تحت الصفر.
ودفع الحر الشديد الذي شهدته منطقة القطب الشمالي ببعض سكانها إلى السباحة في أغسطس الماضي ببحار المحيط المتجمد الشمالي المتحررة من الجليد.
ونقلت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية عن، سيرغي أونوبريينكو، قوله إن الغابات تشتعل حتى في منطقة القطب الشمالي التي لم تشهد أبدا تلك الظواهر الطبيعية.