إحصائيات جديدة.. أعداد ضحايا كورونا حول العالم

تتزايد يوماً بعد آخر أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم لتتجاوز اليوم الـ 975 ألفاً فيما تعدت الإصابات الـ 31 مليونا و780 ألفاً.

وبحسب موقع ورلد ميتر المختص بالإحصائيات فقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 975472 حالة فيما بلغ عدد الإصابات 31783958 مصابا والمتعافين 23400905 أشخاص.

وسجلت الهند 83347 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5646010 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1085 إلى 90020 حالة وفاة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل عشر إصابات مؤكدة جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85307 إصابات مع وفاة 4634 شخصا.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بواقع 1769 إلى 275927 والوفيات بواقع 13 حالة إلى 9409 حالات.

من جهتها أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 2394 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 53158 إصابة.

وفي كولومبيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7102 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 777537 والوفيات بواقع 173 إلى 24570 حالة وفاة.