إخماد حريق في المخبز الآلي بالمزة فيلات غربية ولا إصابات بين العمال-فيديو

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا اندلع في بيت النار بالفرن الآلي في منطقة المزة فيلات غربية بدمشق.

وذكر رضوان مرعي آمر زمرة من فوج اطفاء دمشق أن عناصر فوج الإطفاء أخمدوا الحريق بشكل كامل وقاموا بتبريد مكانه، مبيناً أن الحريق لم يتسبب بأي إصابات بين العمال وأن الأضرار انحصرت بحراق بيت النار وقشاط سير الخبز.

مدير فرع السورية للمخابز بدمشق نائل اسمندر أوضح في تصريح له أن هذا الحريق سيؤدي فقط إلى توقف تشغيل الخط الذي تعرض للحريق بشكل مؤقت ريثما يتم الإصلاح بينما سيستمر الإنتاج بالخط الثاني للمخبز دون توقف، مشيراً إلى أن كوادر المؤسسة بدأت فورا بإصلاح الخط المتضرر الذي سيعود للعمل يوم السبت القادم فيما لم تعرف أسباب الحريق بعد.