23, 09, 2020 - 12:10 مساءً
ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

الحرارة حول معدلاتها مع فرصة لهطل زخات من المطر

محليات   27

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا في المناطق الجبلية مع رطوبة مرتفعة نسبيا خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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