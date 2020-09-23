اندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية باندونيسيا اليوم تسجيل 4465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى زيادة يومية في البلاد ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257388.

ونقلت رويترز عن بيانات لوزارة الصحة الاندونيسية قولها إنه تم أيضا تسجيل 140 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9977 وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

إلى ذلك وفي اليابان أعلنت مجموعة فوجي فيلم اليابانية اليوم أن عقار أفيغان الذي طورته والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الانفلونزا سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت المجموعة في بيان أنه من بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت تراجع متوسط وقت الشفاء الى 9ر11 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار أفيغان بينما كان الوقت 7ر14 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا.

وكان تم ترخيص عقار أفيغان الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.