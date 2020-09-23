تسجيل 33536 إصابة جديدة بـ”كورونا” في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز”.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، وتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

وفي المكسيك أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263 بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة أمس.