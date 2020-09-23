خبراء يحذرون من زيادة ذوبان الجليد في المحيط القطبي الشمالي

تقلص الجليد الذي يغطي المحيط القطبي الشمالي إلى ثاني أدنى مستوى له خلال أكثر من أربعة عقود.

وقال المركز الأمريكي لبيانات الجليد والثلوج: إن الجليد البحري في القطب الشمالي انخفض إلى أقل من 4 ملايين كيلومتر مربع للمرة الثانية منذ بدء التسجيل بالأقمار الاصطناعية في عام 1979، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة “يو اس ايه توداي”.

بدورهم حذر خبراء البيئة من أن زيادة الذوبان تسهم في ارتفاع حرارة المحيطات وما ينجم عنها من كارثة بيئية تتمثل في موجات حارة بحرية بإمكانها أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الحياة البحرية وتتسبب في حدوث أعاصير.