للمرة الأولى..إلغاء الحفل التقليدي لتسليم جوائز نوبل

بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19، أعلن معهد نوبل اليوم إلغاء الحفل التقليدي لتسليم الجوائز المقرر في الـ 10 من كانون الأول القادم في استوكهولم للمرة الأولى منذ العام 1944.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن احتفالا متلفزا في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد يتم خلاله الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة (الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد) في المواعيد المحددة من استوكهولم وأوسلو.

وأوضح مدير معهد نوبل النروجي أن: “احتفالاً صغيراً سيقام لتسليم نوبل السلام في أوسلو لكن بشكل مختصر”، لافتا إلى أن الفكرة هذا العام هي أن تسلم الميداليات والشهادات للفائزين بطريقة آمنة في بلدان إقامتهم بمساعدة سفارات الفائزين وجامعاتهم.

وأشار مؤرخ مؤسسة نوبل غوستاف كالستراند إلى أن “السنة الوحيدة التي لم تنظم فيها الحفلة في استوكهولم” كانت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية حيث منحت جوائز العام المذكور خلال العام التالي.