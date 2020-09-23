لمواجهة أي عمليات تخريبية أميركية.. فنزويلا تنشئ وحدة كوماندوس

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنشاء وحدة كوماندوس خاصة مكلفة بالتصدي لأي أعمال تخريبية محتملة قد تقوم بها الولايات المتحدة على أراضي بلاده.

خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي الفنزويلي، قال مادورو إنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعطى موافقته على قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بأعمال سرية ذات طابع إرهابي ضد فنزويلا، ومثل هذه الأعمال الأميركية قد تستهدف منشآت نفطية أو كهربائية أو عسكرية على أراضي فنزويلا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال عميل اعترف بذلك، وأوضح بأن إنشاء الوحدة يأتي لمواجهة مثل هذه العمليات.

في سياق أخر، أعلن مادورو تأييده فكرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعقد مؤتمر افتراضي للدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث ذكر في حديث للتلفزيون الوطني، بث على موقع تويتر الخاص بالرئاسة، أنه يتفق مع اقتراح الرئيس بوتين لعقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا، لافتا إلى أن وفنزويلا تنضم إلى الدعوة الموجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مسألة إنتاج لقاح ضد كورونا.