لوكاشينكو يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

أدى الرئيس البيلاروسي المنتخب ألكسندر لوكاشينكو اليوم اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لولاية رئاسية سادسة.

وأفادت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية بأن لوكاشينكو أدى اليمين في مراسم جرت بقصر الاستقلال في مينسك ووقع بعدها وثيقة أداء اليمين.

وبحسب الوكالة فقد تمت دعوة عدة مئات من الأشخاص لحضور حفل التنصيب ومن بينهم كبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الجمهورية ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة والهيئات التنفيذية والإدارية المحلية ووسائل الإعلام وعلماء وشخصيات ثقافية ورياضية.