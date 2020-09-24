العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء والسيادة اللبنانية منفذاً طلعات استفزازية فوق عدد من المناطق.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إنه تم تسجيل 14 خرقاً جوياً معادياً لطائرات العدو الحربية والتجسسية نفذت خلالها طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية.

إلى ذلك ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيران الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية الثقيلة داخل الطرف الشرقي لمزارع شبعا المحتلة في ظل تحليق مكثف لطائرات التجسس في أجواء قرى الجنوب والعرقوب.