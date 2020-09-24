المهندس عرنوس أمام مجلس الشعب: البيان الوزاري ركز على القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية والسعي لحلها والتخفيف من آثارها ومعالجتها

تابع مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ المخصصة لمناقشة البيان الوزاري بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت على إعداد البيان الحكومي بكل شفافية ولم تخرج عن الواقع أو تتجاهل ما يعيشه المواطن وتم إعداد البيان على أساس تحليل الواقع الراهن ورصد الإمكانات البشرية والمادية الموجودة آخذين بعين الاعتبار البرامج التنفيذية التي نقوم بها والانطلاق منها إلى مجموعة أخرى من البرامج الأخرى فالبيان يبنى على ما قبله ويؤسس لما بعده.

وأوضح المهندس عرنوس أن البيان ذكر سبع نقاط تمس حياة المواطن اليومية ويجب علينا السعي لحلها والتخفيف من آثارها ومعالجتها أولها تعزيز مقومات الصمود الوطني والأمن العام وثانيها السعي لتحسين الوضع المعيشي وثالثها توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار ورابعها توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء وخامسها معالجة مشكلة مياه الشرب وسادسها توفير الدواء وسابعها التصدي لجائحة كورونا.

يتبع..