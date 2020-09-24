دعماً للأسرى الفلسطينيين.. وقفة تضامنية في جنين

شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما المرضى والمضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها فصائل العمل الوطني في جنين أكدوا تضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال ولا سيما الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 59 على التوالي والذي باتت حياته مهددة بالخطر في ظل الإهمال الطبي المتعمد مشددين على أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالب المشاركون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.