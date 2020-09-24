ينر أوغلو: انتهاكات نظام اردوغان تفاقمت خلال السنوات الـ3 الماضية

أكد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا مصطفى ينر أوغلو أن انتهاكات نظام رجب طيب أردوغان للقانون تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية مع استمراره بعمليات اعتقال ومحاكمة آلاف الأتراك المعارضين له بذريعة الإرهاب أو التورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأشار ينر أوغلو في تصريح نقلته صحيفة زمان التركية اليوم إلى أن النظام التركي شن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عمليات اعتقال وتحقيق شملت مليونا و376 ألف شخص بذريعة الإرهاب مشددا على أن “هذا العدد لم يكن ليتجاوز 20 ألف شخص على أقصى تقدير لو كان القضاء التركي مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية”.

وأوضح ينر أوغلو أن 95 بالمئة من الأتراك الذين توجه لهم سلطات أردوغان تهما بالإرهاب “أبرياء” مبينا ان وزارة الداخلية التركية “هي المسؤول الفعلي والمخطط للكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل أنها المخطط له”.