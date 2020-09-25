حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية مع رطوبة مرتفعة نسبيا خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…