مشروع استثماري نوعي لإنتاج أغذية الأطفال

تكللت الجهود المشتركة بين هيئة الاستثمار السورية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بنجاح آخر، من خلال ولادة مشروع استثماري نوعي لانتاج مساحيق أغذية وحليب الأطفال المجفف وتعبئتها في محافظة حماة.

هيئة الاسثمار بينت أن المشروع سيكون بطاقة إنتاجية تقدر بـ /16/ مليون عبوة حليب أطفال، و/16/ مليون علبة مساحيق أغذية وفق معطيات المشروع:

حليب مجفف /16/ مليون عبوة.

دقيق القمح /4/ مليون عبوة.

دقيق الأرز /4/ مليون عبوة.

دقيق الشعير /4/ مليون عبوة.

دقيق الذرة /4/ مليون عبوة.

وبعمالة تصل إلى قرابة /60/ عاملاً.

ولحسب الهيئة فإن الهدف من المشروع هو تغطية حاجة السوق المحلية نظراً لأهميته في هذه المرحلة، الأمر الذي استدعى تقديم الدعم والتسهيلات كافة من الجهات العامة كل حسب اختصاصه، والمساهمة في تسريع البدء بالتنفيذ وتلافي العقبات التي تعترضه، مما جعله نموذجاً مثالياً وناجحاً للتكامل مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.