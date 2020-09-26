التجارة الداخلية توضح آلية بيع المواد التموينية وفق نظام الرسائل

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بدء بيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية وفق نظام الرسائل اعتباراً من تاريخ 1- 10- 2020 وذلك بهدف تخفيف الازدحام على صالات المؤسسة السورية للتجارة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن لكل مواطن أن يختار الصالة التي يرغب باستلام المواد التموينية منها اعتباراً من تاريخ 28- 09- 2020 من خلال أحد الطرق التالية:

1- تطبيق وين: يمكن تحميل التطبيق من العنوان التالي:

https://social.takamol.sy/mobileapp

حيث يمكنكم اختيار العنوان الأقرب إليكم ومن ثم اختيار الصالة المناسبة.

2- مركز الخدمة الذاتية من خلال الرابط:

https://my.mahrukat.gov.sy

من خلال الدخول إلى مركز الخدمة ومن ثم اختيار خدمة تحديد صالة واتباع الخطوات التي تظهر لكم.

3- قناة التلغرام التفاعلية:

https://t.me/takamolsocialbot

حيث يمكنكم اختيار خدمة اختيار صالة واتباع الخطوات التي تظهر لكم.