الحسكة.. أهالي منطقة الشدادي يتظاهرون احتجاجاً على جرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي

خرج أهالي عدد من قرى ريف الحسكة في مظاهرة احتجاجية وسط مدينة الشدادي تنديدا بجرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي ضدهم وإقدامها على هدم منازلهم وتجريف أراضيهم وتخريبها.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن أهالي وسكان قرى كشكش جبور وجلال شرقي والتجمعات السكانية حولهما تجمعوا في الشارع الرئيسي لمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي للتنديد والاحتجاج على جرائم ميليشيا “قسد” بعد إقدامها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي على هدم منازلهم وتجريفها وتخريب أراضيهم الزراعية.

ولفتت المصادر إلى أن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات وقطعوا عددا من الشوارع الرئيسة في مدينة الشدادي وأطلقوا هتافات ضد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي مطالبين التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تجريف وهدم منازلهم.

وقامت ميليشيا “قسد” على مدار الأشهر الماضية بتجريف وهدم مئات المنازل في منطقة الجزيرة وتهجير أهلها في محاولة منها للضغط على أبنائهم للانخراط في المشروع العدواني والأجندة الأمريكية التي تنفذها قوات الاحتلال الأمريكي لتغيير البنية الديمغرافية وسرقة مقدرات وثروات المنطقة.