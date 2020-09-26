26, 09, 2020 - 10:57 مساءً

الرئيس الأسد يكافئ مهندسي وفنيي وزارة النفط الذين أجروا أعمال العمرة في مصفاة بانياس بخبرات محلية

محليات   46

قدّم السيد الرئيس بشار الأسد مكافأة مالية لكوادر المصفاة من المهندسين والفنيين والعمال الذين استطاعوا أن ينجزوا وبزمن قياسي عمليات الصيانة لمصفاة بانياس.

وقالت وزارة النفط على صفحتها على “فيسبوك”: “تقديراً لجهودهم وإبداعهم قدّم السيد الرئيس بشار الأسد مكافأة مالية لكوادر المصفاة من المهندسين والفنيين والعمال الذين استطاعوا أن ينجزوا وبزمن قياسي عمليات الصيانة لمصفاة بانياس”.

وأضافت الوزارة: “حيث استطاعوا صيانة المصفاة من دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج ودون الاستعانة بأي شركة أجنبية”.

ويأتي ذلك في ظل حصار خانق يمنع سورية من شراء قطع التبديل ويحظر على الشركات العالمية التعامل معها.

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