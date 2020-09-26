هيئة مكتب التعليم العالي المركزي تعقد اجتماعها الدوري في جامعة حلب

معن الغادري

ترأس الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي المركزي اجتماع هيئة المكتب الدوري الذي عقد في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم .

وناقش أعضاء هيئة المكتب خطة العمل المقدمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كل أدوات ومستلزمات نجاح العملية التدريسية والتعليمية ، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا .

و أكد المجتمعون على ضرورة التحضير الجيد للعام الدراسي الجديد ووضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب كافة الناجحين من خلال مفاضلة القبول الجامعي ، كما ركزت النقاشات والتوصيات على ضرورة رفع سوية التعليم عبر تطوير البحث العلمي والتنموي وربط التعليم بالمجتمع وتعميق التعاون والتشاركية مع كافة وزارات الدولة المعنية والهيئات وغرف الصناعة لرفد وتدعيم سوق العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي ، كما تقرر في الاجتماع إنجاز كتاب الثقافة الوطنية القومية وإدخاله ضمن المنهاج الجامعي .

ونوه الدكتور بلال إلى كلمة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والكلمة التوجيهية خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الجديدة ، مؤكداً أن سورية ماضية بكل إرادة وعزيمة لإنجاز كافة استحقاقاتها وتحقيق النصر على أدائها ، مشيراً إلى أهمية انعقاد هيئة المكتب في جامعة حلب ، ما يشكل قيمة مضافة كونها واحدة من أهم وأعرق الجامعات والتي صمدت وتحدت الارهاب وانتصرت عليه وخرجت الآلاف من الأطباء والمهندسين ومن مختلف الاختصاصات ، مشدداً على ضرورة تأهيل البنى التحتية وتطوير البحث العلمي والتنموي ودعم المخابر والمشافي وتوسيع الكادر التدريسي والتعليمي واستكمال بناء الكليات في جامعتي طرطوس وحماة . وطلب الدكتور بلال الاهتمام بالسكن الجامعي واستيعاب المتقدمين من الطلبة في كافة الجامعات .

بدوره قدم الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي شرحاً كاملاً حول خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في السابع والعشرين من الشهر الحالي أيلول ، مؤكداً أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية للتصدي لفايروس كورونا .

وأجاب الدكتور بلال والدكتور ابراهيم على كافة تساولات واستفسارات أعضاء هيئة المكتب .

حضر الاجتماع الرفاق أمناء فروع الحزب في الجامعات ورؤساء الجامعة ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقيب المعلمين في سورية ومعاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء مكتب التعليم العالي في فروع الحزب وأمين سر مكتب التعليم المركزي .

وكان الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي قد افتتح معرض عينك ع اختصاصك الذي اقامه الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية والذي يهدف الى تعريف الطالب على اختصاصات الكليات لمساعدة في اختياره اختصاصه .

تصوير – يوسف نو