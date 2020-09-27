إطلاق نار على أحد المراكز العسكرية اللبنانية

أقدم إرهابيون على إطلاق النار على مركز للجيش اللبناني في منطقة عرمان المنية شمال لبنان لاستشهاد عنصرين من الجيش.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان اليوم: “أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان المنية ورد العناصر على مصدر النيران بالمثل ما أسفر عن استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين”، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين الآخرين فروا إلى جهة مجهولة وتجري متابعة الموضوع لتوقيفهم وكشف ملابسات الاعتداء.

من جانب آخر أفادت مصادر أمنية بتراجع حدة الاشتباكات نسبيا في محلة الفرض في وادي خالد حيث لا تزال القوة الضاربة في فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي بمساندة من الجيش اللبناني تتابع عملية المداهمة لأحد المنازل إثر توافر معلومات عن وجود عناصر إرهابية مسلحة فيه واشتبكت معهم لساعات.

ووفق المصادر لا تزال تسمع بين الحين والآخر أصوات القذائف والأعيرة النارية وسط تدابير أمنية مشددة يفرضها الجيش الذي أقفل العديد من الطرقات في محيط موقع العملية وسير دوريات مؤللة.

واشتبكت القوى الأمنية اللبنانية بمؤازرة قوة كبيرة من الجيش اللبناني خلال عملية أمنية بدأت أمس مع مجموعة إرهابية متحصنة في منزل في خراج بلدة الفرض بوادي خالد شمال لبنان.