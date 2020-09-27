27, 09, 2020 - 6:04 مساءً

إعادة افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي بين سورية والأردن

سورية   22

عادت حركة العبور عبر معبر نصيب جابر الحدودي بين سورية والأردن بعد إعادة فتحه أمام حركة الشحن فقط وذلك بعد توقفها منذ أكثر من أسبوعين بسبب إغلاقه من الجانب الأردني.

وبين مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن 65 شاحنة ومبردة تحمل الخضار والفواكه دخلت اليوم إلى الأردن بعد فتح المعبر ولا يزال هناك 235 شاحنة ومبردة عالقة تنتظر الدخول.

وأوضح الرفاعي أن الشاحنات العالقة أنهت معاملات الدخول إلى الأردن حيث أن إغلاق المعبر خلال الفترة الماضية تسبب بانتظار تلك الشاحنات لأيام.

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