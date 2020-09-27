ارتقاء شابين برصاص “قسد” بريف الرقة

ارتقا شابان من أبناء قرية التروازية شمال مدينة الرقة برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” اعتدت بالرصاص الحي على أهالي قرية التروازية قرب الطريق الدولية إم فور شمال مدينة الرقة خلال قيامها بحملة مداهمات وتفتيش لمنازل القرية ما تسبب باستشهاد شابين على الفور وسط حالة من الغليان تسود بين الأهالي الذين تجمعوا للتصدي للميليشيا وطردها من القرية.

وفي الريف الغربي للرقة لفتت المصادر إلى أن الميليشيا شنت حملة مداهمات في بلدة الجرنية اختطفت خلالها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى معسكراتها لزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.