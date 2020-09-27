برنامج تدريبي لتعزيز الوعي الصحي لدى التلاميذ

بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى التلاميذ، بدأت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية، اليوم، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبإشراف علمي من منظمة الصحة العالمية، تنفيذ برنامج تدريبي شامل في التثقيف الصحي.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن وزارة التربية، فإن البرنامج يشمل عشرة موضوعات صحية مهمة، من خلال ورشة عمل مركزية لمدة ثلاثة أيام، تتضمن تدريب 50 طبيباً من المحافظات كافة، يليها إقامة 32 ورشة محلية لتدريب المساعدات الصحيات والمثقفات العاملات في دوائر الصحة المدرسية، والبالغ عددهن 857 في المحافظات كافة، على تطبيق برنامج التثقيف الصحي في جميع المدارس

كما بينت الوزارة أن البرنامج يأتي تزامنا مع تخصيص نصف ساعة تثقيف صحي أسبوعيا لكل صف في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى.