طهران: استقرار المنطقة يتحقق بالتعاون والحوار

شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على أن استقرار دول المنطقة يتحقق في ظل الحوار والتعاون الإقليمي دون أي تدخل أجنبي.

وأشار شمخاني لدى استقباله اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران إلى العلاقات المميزة بين إيران والعراق مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشيرا إلى أن العراق وإيران بلدان جاران تربطهما علاقات الصداقة والأخوة.