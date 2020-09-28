إيران تحرز تقدما في علاج كورونا باستخدام الخلايا الجذعية

أعلنت إيران عن إحراز تقدم في علاج مرضى كورونا باستخدام الخلايا الجذعية.

وقال مرتضى ضرابي رئيس بنك الدم “رويان” الإيراني في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم: إنه وبعد تفشي فيروس كورونا في العالم طرح موضوع استخدام الخلايا الجذعية كأحد السبل للعلاج من الإصابة.

وأوضح أن المعالجة بالخلايا الجذعية تطبق على المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذين يعانون من مشكلة التنفس وانخفاض مستوى الأوكسجين في الدم، منوها بأنه يتم حقن هؤلاء الأفراد بالخلايا الجذعية مرتين في الشرايين وتتم دراسة أوضاع المرضى قبل وبعد الحقن لنرى مدى تأثير هذه الخلايا على الرئة وذلك بواسطة التصوير بالأشعة المقطعية، معربا ضرابي عن أمله بأن تؤدي الخلايا الجذعية إلى تعديل خلايا الأمان لدى مرضى كورونا وترميم نسيج الرئة.