الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

وأفادت “رويترز”: أن الذهب صعد في السوق الفورية 1ر0 بالمئة إلى 13ر1861 دولارا للأوقية (الأونصة) وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة استقر المعدن الأصفر عند 90ر1865 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار 2ر0 بالمئة مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

بدورها استقرت الفضة عند 87ر22 دولارا للأوقية، في حين كسب البلاتين 6ر0 بالمئة ليسجل 21ر852 دولارا، وارتفع البلاديوم 1ر0 إلى 18ر2218 دولارا.