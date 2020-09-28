خبراء روس يقترحون طريقة جديدة لعلاج كورونا

اقترح علماء معهد بطرسبورغ لبحوث طب الطوارئ الروسية طريقة جديدة غير عادية لعلاج المصابين بشكل حاد من مرض كوفيد 19 باستخدام وسائل تطهير الجسم من الحديد الحر.

استند خبراء المعهد في مقترحهم إلى نتائج دراسة صينية بإمكانية علاج كوفيد 19 على أنه تسمم يسبب زيادة بمستوى الحديد الحر في الدم، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وكان علماء جامعة سيتشوان الصينية اكتشفوا أن الفيروس التاجي المستجد يزيح ذرات الحديد ثنائي التكافؤ من الهيموغلوبين ما يؤدي إلى تلف العديد من الأعضاء والأنسجة وتكون الجلطات وتلف الأوعية الدموية.

ووفقا لخبراء المعهد فإن هذه العملية تشبه الإصابة بالتسمم الانحلالي الذي يؤدي إلى تلف كريات الدم الحمراء الناقلة للأوكسجين.

وقال سيرغي نيتيسوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية “إذا تأكدت هذه الفرضية فستتوسع إمكانيات علاج المصابين بالفيروس التاجي المستجد باستخدام وسائل تطهير الجسم من الحديد الحر”.