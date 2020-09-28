دير الزور.. الرفيق الغضبان يتفقد سير عملية المفاضلة في جامعة الفرات

مساعد العلي

اطلع الرفيق رائد الغضبان أمين الفرع حزب البعث في دير الزور يرافقه الدكتور جاك مارديني رئيس جامعة الفرات على واقع عملية المفاضلة في مراكز كليتي الآداب والهندسة الزراعية.

كما اطلع الرفيق الغضبان على المعرض التعريفي بكليات وأقسام جامعة الفرات الذي نظمه فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع جامعة الفرات، وأشرف على جانب من اللقاءات التي يجريها المختصون في الكليات مع الطلبة وذويهم خلال أيام المفاضلة لتعريف الطلبة بآلية المفاضلة وتقديم الارشادات المتعلقة بالمفاضلة .