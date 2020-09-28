مؤتمر انتخابي لنقابة الأطباء البيطريين في السويداء

تحت شعار “تأمين الغذاء الآمن وحماية الثروة الحيوانية واجب وطني”، عقدت نقابة الأطباء البيطريين مؤتمرها السنوي الانتخابي لعام ٢٠٢٠، وذلك بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير، ومحافظ السويداء همام صادق دبيات، ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي.

الرفيق شقير تحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب و المعاناة التي يواجهها الأطباء البيطريين، كما هو الحال في كل النقابات بظل الحرب على سورية، مثنيا على عمل الأطباء البيطريين في السويداء رغم كل هذه الظروف، وأكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعية للحفاظ على الاكتفاء الذاتي.

وكذلك شدد محافظ السويداء على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها، لأنه واجب وطني ومصدر غذائي مهم للمواطنين.

وركزت مداخلات الحضور حول دعم قطاع الدواجن وزيادة عدد المراقبين البيطريين في الوحدات الإرشادية، وفرز الأطباء بمديرية الصحة وباقي المديريات.

كما تناولت المداخلات زيادة قسيمة اللباس للأطباء البيطريين، وتشديد الرقابة على الأدوية البيطرية، وتنظيم مهنة الدواجن، وتحسين وضع المسلخ في مدينة شهبا، ومتابعة المذابح الخاصة في المحافظة رفع سقف القروض و تخفيف فوائدها و رفع سقف الرواتب التقاعدية.

وتخلل المؤتمر تكريم الدكتور وليم الصالح والدكتور رسلان قطيني، لما قدموه من خدمات للنقابة أثناء مهمتهما في الدورة السابقة، وتم تشكيل مجلس النقابة الجديد للدورة الرابعة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك