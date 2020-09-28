متحديا ترامب…قاض أمريكي يعلق قرار حظر تطبيق تيك توك

أوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمرا أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الانترنت في الولايات المتحدة.

وذكرت “رويترز”: أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز وافق على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

وكان تطبيق تيك توك رفع الشهر الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة و وصفه بأنه حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعي الرئيس الأمريكي للفوز بولاية جديدة.