مدارس ريف إدلب المحرر خالية من كورونا

إدلب – يحيى بزي

كشف مدير تربية إدلب م. عبد الحميد معمار ل “البعث ميديا” أن المديرية كلفت أكثر من ١٠٠ وكيل ووكيلة بالتدريس في مدارس المناطق المحررة من إدلب لسد النقص الحاصل، مضيفاً أن قرارات تثبيت الوكلاء بشكل رسمي في خطواتها الأخيرة

وأضاف معمار: إن “مدراس ريف إدلب المحرر خالية من فايروس كورونا نتيجة تكليف مدراء المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي المعد من وزارتي التربية والصحة، بالإضافة لمتابعة المديرية لعملية التعقيم وتوزيع المعقمات على الطلاب بهدف المحافظة على النظافة الشخصية للطالب، مؤكداً أن المديرية وزعت مرش تعقيم مع مواده على كل مدرسة في المناطق المحررة

وعن نسبة الدوام الفعلي أوضح معمار أن نسبة الدوام تجاوزت ال٨٢% بعدد طلاب قدره ٥٣٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٦٨ مدرسة منها ١٨ مدرسة مفتتحة حديثاً نتيجة عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم

وأكد معمار أن جميع الطلاب استلمت الكتب المدرسية ولا يوجد نقص في عدد الكتب، موضحاً أن عدد الطلاب في كل شعبة صفية يعتبر مثالياً حيث لا يتجاوز الثلاثين طالباً.

ونوه أن مديرية تربية إدلب بالتعاون مع منظمة اليونيسف تجريان أربع دورات عن مخلفات الحرب، وذلك بهدف إعداد مدربين من المدرسين لنشر الوعي في المجتمع عن أخطار مخلفات الحرب وخاصة أن المناطق محررة حديثاً من المجموعات الإرهابية المسلحة

وختم حديثه أن مديرية تربية إدلب تقوم حالياً بإجراء ترميم إسعافي ل ٩ مدارس مع الشركة العامة للبناء، كما أنها أعلنت عن مناقصة لصيانة وترميم ثلاث مدارس في خان شيخون بقيمة ٢٨٠ مليون ليرة سورية.