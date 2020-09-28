مرتزقة الاحتلال التركي يدمرون التلال الأثرية في حوض البليخ

جرفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدد من التلال الأثرية في حوض البليخ في محافظة الرقة ضمن مخططها الساعي لتخريب وسرقة المواقع والأوابد الأثرية السورية في محاولة منها لطمس الهوية السورية للمنطقة وإرثها الحضاري.

وذكر مدير الآثار والمتاحف الدكتور محمود حمود في تصريح لـ سانا أن جرائم قوات الاحتلال التركي ضد التراث السوري شملت في شهر واحد تجريف عدد من المواقع منها حمام التركمان وتل صهيلان وتل اسود وتل جطل.

وقال حمود إن “قوات الاحتلال التركي تقوم بتخريب ممنهج لهذه المواقع الأثرية المهمة وتدميرها ونهب الآثار الموجودة فيها لطمس هويتها الحضارية السورية”، دعبا إلى والمتاحف الجهات الدولية المتخصصة للمساعدة في إيقاف هذه الأعمال الإجرامية من قبل الاحتلال التركي الذي يرتكب أعمالا همجية بحق الآثار وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية هذه المواقع الأثرية.