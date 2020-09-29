الرئيس بوتين يشيد بمتانة العلاقات بين روسيا وبيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس متينة ولا تخضع لظروف الضغط الخارجي.

وأشار بوتين في كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى السابع لمنطقتي روسيا وبيلاروس إلى أن البلدين يعملان بشكل مشترك على حل قضايا بناء الدفاع ومواجهة التحديات والتهديدات الحديثة الحادة بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بحسب ما وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وقال بوتين: “الآن ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الصعب الذي وجدت جمهورية بيلاروس نفسها فيه بما في ذلك في ظل ظروف ضغط خارجي غير مسبوق بعد الانتخابات الرئاسية أود أن أكرر مرة أخرى أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس لا تخضع لأي وقت أو ظرف.. لديها الأساس المتين لأن دولنا توحدها روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة على مدى قرون وقرابة واسعة وروابط عائلية وتاريخ مشترك”.