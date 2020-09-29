بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.. المقداد: أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين

أقامت السفارة الصينية بدمشق مساء أمس احتفالاً بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وفي كلمة له خلال الاحتفال أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والمحافل الدولية لافتاً إلى أن الصين كانت من الدول الأولى التي قدمت الدعم إلى سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

وأشار الدكتور المقداد إلى أن الصين استخدمت حق الـ “فيتو” في مجلس الأمن عشر مرات لصالح سورية منوهاً بالمساعدات التي قدمتها لسورية في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المقداد أن الصين تتطلع دائماً إلى إقامة مجتمع يقوم على أساس العدالة وعدم التوسع وتقدم المساعدات لكل العالم دون مقابل لافتاً إلى أن الصين من خلال عملها الكبير في معظم أنحاء العالم لن تسمح للدول الغربية وأميركا بأن تهيمن على أي قرار يخص سيادتها.

وفيما يخص الضغوطات التي تمارس على الصين من قبل الدول الغربية قال المقداد: “أؤكد لكم أننا لن نقف فقط إلى جانبكم بل سنكون في موقعكم وسنكون معكم في حربكم على هذا التدخل الفاضح من قبل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الغربية في شؤونكم الداخلية سواء أكان في هونغ كونغ أم في محافظات أخرى من الصين”.

من جانبه أكد السفير الصيني لدى دمشق فنغ بياو في كلمة له عمق ومتانة العلاقات السورية الصينية وتعاون البلدين المستمر بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين مشيراً إلى استعداد بلاده للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار وسعيها الدائم لتعزيز العلاقات مع سورية في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الصحة ومواجهة فيروس كورونا.

حضر الحفل الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.