مصرع مسلحين اثنين وإصابة آخرين من “قسد” بالحسكة ودير الزور

لقي مسلحان على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات على نقاطهم وآلياتهم في الحسكة ودير الزور.

وأفادت مصادر أهلية لـ سانا بمقتل مسلح من ميليشيا “قسد” بهجوم شنه مجهولون على حاجز للميليشيا في بلدة الهول بريف المحافظة الشرقي.

وفي الريف الشرقي لدير الزور حيث تتصاعد وتيرة الهجمات ضد عناصر ودوريات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي أكدت مصادر محلية أن مسلحا من الميليشيا وجد مقتولا في منزله الكائن في بلدة سويدان.