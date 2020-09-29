263 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تواصل قوى العدوان ارتكاب خروقاتها في اليمن، حيث ارتكبت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 263 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان شملت استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 56 خرقاً بأكثر من 600 صاروخ وقذيفة و 186 خرقاً بالأعيرة النارية إلى جانب استهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية، موضحاً أن طيران العدوان شن غارات على عدد من المديريات بمحافظات صعدة وصنعاء ومأرب ونجران مخلفا أضرارا مادية جسيمة بممتلكات المواطنين.