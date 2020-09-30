أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية

خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم اليمين الدستورية أميراً للكويت .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الشيخ نواف الأحمد الصباح قوله في كلمة عقب أداء اليمين إن “الكويت تواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة ما يتطلب توحيد الصفوف” متعهدا بالعمل على أمن واستقرار وازدهار البلاد.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس تنصيب ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية.