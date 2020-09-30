إصابات كورونا في العالم تتجاوز عتبة الـ 34 مليوناً والوفيات المليون و16 ألفاً

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم اليوم الـ 34 مليونا والوفيات تجاوزت المليون و 16 ألف حالة حسب إحصائية جديدة لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

ووفقا للموقع بلغ إجمالي الإصابات في العالم 34 مليونا و 63 ألفا و831 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونا و16 ألفا و114 حالة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الفيروس بتسجليها 7420709 حالات اصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات فيها 211209.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في كانون الأول 2019.