إنتر ميلانو يفوز على بنيفنتو في الدوري الإيطالي

فاز نادي إنتر ميلانو على بنيفنتو بنتيجة 5-2 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ميلان في المقدمة بعد 28 ثانية فقط وزاد إنتر حصيلة أهدافه سريعاً بواسطة روبرتو جاليارديني ولوكاكو مجدداً ليتقدم بثلاثة أهداف قبل مرور نصف ساعة.

وقلص بنيفنتو الفرق بواسطة جيانلوكا كابراري لكن أشرف حكيمي سجل أول أهدافه مع إنتر منذ انتقاله من ريال مدريد ليعيد فرق الثلاثة أهداف مع بنيفنتو قبل الاستراحة وأنهى البديل لاوتارو مارتينيز هجمة بشكل رائع بعد الاستراحة ليكمل خماسية إنتر قبل أن يسجل كابراري هدفه الشخصي الثاني لبنيفنتو.

وإنتر ميلان واحد من أربعة فرق حققت العلامة الكاملة من أول مباراتين مع نابولي وفيرونا وميلان ويملك بنيفنتو ثلاث نقاط بفضل الفوز في المباراة الافتتاحية على سامبدوريا.