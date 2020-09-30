30, 09, 2020 - 5:14 مساءً
الهند.. إصابات كورونا تتجاوز ستة ملايين

الهند.. إصابات كورونا تتجاوز ستة ملايين

صحة   24

 

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، اليوم، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى 23,6 ملايين، بعد أن سجلت البلاد 80472 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، فإن الوفيات زادت بـ 1179 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 97497.

بالمقابل تجاوزت الوفيات في بلجيكا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا، عتبة العشرة آلاف مع تسجيل 12 وفاة.

حيث أفاد معهد الصحة العام “سيانسانو” بأن عدد الوفيات في بلجيكا بلغ 001,10 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 117115 حالة مقابل 115353 قبل يوم.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أما في الصين، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن البر الرئيسي سجل 19 إصابة جديدة بمرض كوفيد19 جميعها وافدة صعودا من 12 حالة في اليوم السابق.

ووفقا للجنة، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني بلغ 85403 حالات بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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