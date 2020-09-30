انفجار عبوة في محيط بلدة تل تمر

أفادت مصادر محلية في محافظة الحسكة بحسب ما نقلت وكالة سانا، بمقتل مسلح من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بسيارة تقل عددا من مسلحي الميليشيا، في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

المصادر لفتت إلى أن الهجوم وقع رغم الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا مؤخرا، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، للحد من الهجمات التي تستهدف مواقعها ومقراتها في مختلف مناطق انتشارها، والتي أسفرت، إضافة إلى مقتل العشرات من أفرادها وإصابة آخرين خلال الأسابيع الماضية، إلى فرار عدد من مسلحيها من مواقعهم وإعلان انشقاقهم عنها.