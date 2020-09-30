تشرين يرافق الكرامة إلى نهائي دورة تشرين الكروية

تأهل فريق تشرين إلى المباراة النهائية لدورة تشرين الكروية المقامة في اللاذقية بفوزه على الوحدة اليوم بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله وذلك خلال لقاء الفريقين على أرض ملعب الباسل باللاذقية في الدور النصف نهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف حيث سجل لتشرين كامل كواية في الدقيقة 4 وللوحدة عبد الرحمن بركات من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وسيلتقي تشرين في النهائي مع الكرامة على أرض ملعب الباسل بعد غد.

وكان الكرامة تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على جبلة بالدور النصف نهائي بثلاثة أهداف لهدف في مباراتهما على ملعب الباسل في وقت سابق اليوم.