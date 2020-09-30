سياسي تركي: العجز التاريخي بالموازنة يعود لسياسات أردوغان الخاطئة

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتنمية في تركيا علي باباجان أن الموازنة التركية سجلت عجزاً تاريخياً بسبب الإدارة الخاطئة للاقتصاد والإسراف الذي ينتهجه النظام برئاسة رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن باباجان قوله في تغريدة على موقع تويتر أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير مالية النظام بيرات البيراق صهر أردوغان يكشف ويثبت” تحول تركيا إلى دولة فقيرة” مشيراً إلى أن عجز الموازنة كان 24 مليار دولار عام 2015 ولكنه وصل الآن إلى 239 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي الدخل القومي التركي كان 961 مليار دولار عام 2013 إلا أنه تراجع خلال العام الجاري إلى 702 مليار دولار مشيراً إلى أن إجمالي نصيب الفرد من الدخل القومي في عام 2013 كان 12954 دولارا ولكنه تراجع هذا العام إلى 8381 دولارا.

وحذر باباجان الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2009 و2011 من ان حكومة النظام التركي ستعيد تركيا مرة أخرى إلى دوامة فوائد القروض مشدداً على أن البطالة أكبر وأهم أزمة اقتصادية تواجه تركيا.

من جهته اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيلتشدار أوغلو أن الخطوات التي رفضها الاقتصاديون وأصر عليها أردوغان ووزير ماليته عام 2018 أضرت بالعملة المحلية ورفعت مستويات التضخم مبديا سخريته من تصريحات وزير مالية نظام أردوغان واعلانه البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وتشهد تركيا تدهوراً كبيراً لعملتها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء الممارسات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.