لافروف يجدد الدعوة خلال اتصال مع بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قره باغ

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة بلاده إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بمنطقة قره باغ.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك أن لافروف ومفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بحثاً خلال اتصال هاتفي الوضع في منطقة قره باغ حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن لافروف وبوريل أكدا تأييدهما لدعوة مجموعة مينسك لوقف التصعيد.

يذكر أن مجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في قره باغ تم تشكيلها في عام 1992 وتضم عدداً من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتترأسها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك.

وكان لافروف دعا في اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف والأرميني زوراب مناتساكانيان في وقت سابق اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ والعودة إلى الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.