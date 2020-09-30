هاليب المصنفة الأولى تهزم بيجو وتمدد انتصاراتها المتتالية إلى 16مباراة

فازت سيمونا هاليب على مواطنتها الرومانية إيريناكاميليا بيجو بنتيجة 6-3 و6-4 اليوم في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس لتمدد عدد انتصاراتها المتتالية إلى 16 مباراة.

وفازت هاليب بكل المواجهات السبع السابقة التي جمعتها مع منافستها المصنفة 73 وتقدمت سريعا 3 صفر على ملعب سوزان لنجلن لكن بيجو ردت بكسر إرسال هاليب قبل أن تكسر بطلة نسخة 2018 إرسال منافستها مجدداً في الشوط الثامن وتحافظ على ضربة إرسالها لتفوز بالمجموعة الأولى.

وسددت بيجو سبع ضربات ناجحة أكثر من هاليب لكنها ارتكبت 15 خطأ سهلا أكثر من منافستها التي حسمت المجموعة الثانية والمباراة لصالحها.

وبهذا الفوز تضرب هاليب موعداً في الدور الثالث مع الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا التي أطاحت في وقت سابق بمواطنتها برناردا بيرا.