التجاري السوري: إيقاف إصدار البطاقات مسبقة الدفع لتسديد رسوم الجامعة الافتراضية

أكد المصرف التجاري السوري استمراره بالعمل بالبطاقات الفعالة لتسديد رسوم الطلاب في الجامعة الافتراضية لحين انتهاء تاريخ صلاحيتها أو نفاد رصيدها، مشيراً إلى أنه توقف عن إصدار البطاقات مسبقة الدفع وذلك استنادا إلى كتاب بهذا الشأن من مصرف سورية المركزي.

وأوضح المصرف في بيان له أنه مستمر أيضاً بتلقي عمليات التسديد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (بطاقة التوطين) وكذلك التسديد نقداً بالعملات الأجنبية لدى فروع التجاري السوري.

يذكر أن التجاري السوري يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تسديد أقساط القروض عبر الخلوي والصرافات الآلية لحاملي بطاقات المصرف التجاري السوري وخدمات تحصيل السندات التجارية وإصدار الشيكات المصرفية وفتح الحسابات بأنواعها ونقل الأموال والسحب والإيداع.