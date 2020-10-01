بحضور وزير الإعلام ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وبمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة.. افتتاح معرض”الشبيبة مسيرة نضال وعلم وبناء” في مكتبة الأسد الوطنية

دمشق- عزام المنذر

أقامت قيادة اتحاد شبيبة الثورة اليوم معرض الصور الضوئية تحت عنوان: “الشبيبة مسيرة نضال وعلم وبناء” في مكتبة الأسد الوطنية وذلك ضمن احتفالاتها بعيد المنظمة وذكرى التاسيس الثانية والخميسين.

وافتتح المعرض الذي ضم نحو /100/ لوحة كل من السيد عماد سارة وزير الإعلام والرفيق معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة بحضور الرفاق أعضاء قيادة الاتحاد وأمناء فروع دمشق وريف دمشق والقنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة وأعضاء قيادات فروع وروابط الشبيبة وعدد من المدعوين والمهتمين.

وأكد السيد عماد سارة وزير الإعلام في تصريح صحفي أن المنظمة تعمل دائماً على تمكين الشباب ثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً وفنياً فهي تقدم للشباب كل المقومات التي ليكونوا الأفضل.

وأضاف وزير الإعلام بالقول: إننا نعتمد على جيل الشباب لأن ما تواجهه سورية من إرهاب وفكر تكفيري يحتاج إلى شباب واع مقاوم وهذا ما تقوم به المنظمة فهي تمكنهم في مواجهة الفكر المتطرف حتى يستطيع هذا الشاب أن يحصن نفسه في مواجهة الأفكار التي تريد النيل من سورية وسيادة سورية وكرامتها.

وضم المعرض قرابة /100/ لوحة تعتبر نتاج لمسابقة التصوير الضوئي على مستوى القطر التي تقيمها المنظمة بشكل دوري كل عام والتي تم تنفيذها على مراحل في فروع المنظمة وروابطها كافة.

وتعبر صور المعرض عن مواضيع فنية ومواضيع صحفية منها بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وعن التراث السوري إضافة إلى مواضيع تخص الشباب والمجتمع وصور توثق فعاليات المنظمة وأنشطتها وهي على مستوى عالٍ من الناحية الفنية والجمالية.