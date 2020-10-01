تواصل استقبال طلبات الطلبة الراغبين باجراء المفاضلة الجامعية في كليات جامعة الفرات بالحسكة

اسماعيل مطر

تفقد الرفيق تركي حسن امين فرع الحزب بالحسكة مركز المفاضلة الجامعية في كلية الحقوق التابع لجامعة الفرات مؤكدا أهمية الجهود الكبيرة التي تقدمها القيادة السياسية وعلى رأسها الرفيق الدكتور بشار الأسد الامين العام للحزب لقطاع التربية والتعليم حتى يبقى ابنائنا على مقاعد الدراسة ينهلون العلم والمعرفة ، منوها الى التزام الدولة بتطبيق الزامية التعليم واستيعاب جميع الطلاب في المدارس والجامعات ، مشيرا الى بناء سورية الحديثة واعادة بناء الانسان واعمارها لا يكون الا بيد ابنائها اصحاب الكفاءات العلمية والمهنية ، مثمناً الجهود والخدمات التي يقدمها العاملين في فرع جامعة والكليات والمعاهد التقانية من خدمات مميزة لابناء المحافظة رغم كل الصعوبات وهي قيمة اضافية تضاف الى إنتصارات الجيش العربي السوري.

من جانبه شرح الدكتور نجم الحميدي رئيس فرع جامعة الفرات بالحسكة ألية عمل المفاضلة والى الاجراءات التي اتخذتها جامعة الفرات لنجاح عملية المفاضلة بالشكل المطلوب وتأمين كافة مستلزماتها من المواد ومدخلي البيانات وعملية التهيئة والاعداد والتنظيم بالتنسيق بين فرع الجامعة وبين الزملاء في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالحسكة عبر لجان المفاضلة من الزملاء الاعضاء في الاتحاد الوطني لطلبة سورية مشيرا إلى ان عملية المفاضلة مستمرة في استقبال طلبات الطلبة الراغبين باجراء المفاضلة حتى انتهاء مفاضلة آخر طالب.