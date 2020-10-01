رئيس اتحاد شبيبة الثورة يزور صرح الجندي المجهول في قاسيون بمناسبة عيد الشبيبة الثاني والخمسين

بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة زار الرفيق معن عبود رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة والرفاق أعضاء قيادة الاتحاد صباح اليوم صرح الجندي المجهول في قاسيون بحضور الرفاق أمناء وأعضاء قيادات فروع دمشق وريف دمشق والقنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة وحشد من الرفاق الشبيبيين.

وتوجه الرفيق رئيس الاتحاد وصحبه ووضع إكليلاً من الزهر على ضريح الجندي المجهول وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء في حين كانت الموسيقا تعزف لحني الشهيد ووداعه.

وبين الرفيق رئيس الاتحاد أن المنظمة وضعت برنامجاً وخطة من الأنشطة والفعاليات بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية والخمسين على مستوى قيادة الاتحاد وعلى مستوى فروع المنظمة وفي كل المحافظات واليوم تعتبر زيارة ضريح الجندي المجهول تقليداً سنوياً تنفذه المنظمة لرمزية هذا المكان وتقديراً لتضحيات ودماء شهداءنا الأبرار.

ولفت الرفيق رئيس الاتحاد أن كل الأنشطة التي تنفذها المنظمة تتقيد فيها بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا بشكل مطلق حفاظاً على صحة رفاقنا الشباب المشاركين لأن شباب الوطن هم العماد الأساسي وهم من سيبنون سورية المتجددة الحضارية خلف قيادة الرئيس الرفيق الدكتور بشار الأسد.